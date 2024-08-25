Россия долго считалась мировым лидером в системах РЭБ, но Курская операция показала полную неспособность России преодолеть украинские средства РЭБ.

Важной составляющей украинского успеха в ходе Курской операции стало применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, которые "ослепили" россиян и одновременно дали украинцам много полезной развединформации. Об этом в интервью Der Spiegel рассказал эксперт из британского Королевского института объединенных служб Томас Витингтон.

По его словам, методы и технологии радиоэлектронной борьбы и разведки являются едва ли не самой секретной частью российско-украинской войны. К тому же эта аппаратура редко попадает в объектив камер, в отличие от танков или БМП, поэтому для широких масс остается вне поля внимания. А между тем это один из важнейших элементов нынешней войны.

"Украина располагает смесью собственных и зарубежных систем. И те, и другие очень эффективны. Украинцы также очень сильны в области программного обеспечения и алгоритмов, что способствовало их успехам в электромагнитном спектре. Они очень хорошо умеют определять, как Россия использует электромагнитные технологии. У них есть блестящие программисты, которые выясняют, как Россия использует эти системы, а затем разрабатывают способы их нарушения", – объясняет эксперт.

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По его словам, в результате россияне лишаются возможности не только наводить артиллерию с помощью беспилотников, но и в целом теряют "ситуационную осведомленность". Проще говоря, противник больше не понимает, что происходит на поле боя.

Помимо глушения средств связи и радаров противника, это еще и способ разведки. Как поясняет Витингтон, чтобы узнать, где находится вражеский солдат или транспортное средство, достаточно отследить вражеские средства коммуникации.

"Даже не нужно расшифровывать, что говорят российские солдаты, достаточно определить, идет ли передача. Это позволяет узнать, сколько солдат или машин задействовано. Но они также могут расшифровать то, что они говорят – и таким образом собрать информацию о том, что происходит на поле боя", – говорит эксперт.

Витингтон подчеркивает, что российские системы РЭБ в целом показывают себя хуже, чем это подается и представляется.

"Операция в Курске, таким образом, говорит в пользу силы украинцев, но также свидетельствует о неспособности русских в электромагнитном спектре. Они должны были отреагировать в течение нескольких дней. Их провал вызывает серьезные вопросы, поскольку в одних местах Россия ведет очень успешную электронную борьбу, а в других терпит вопиющее поражение", – говорит он.

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Как писал УНИАН, российские войска активно применяют артиллерию и авиабомбы в Курской области. В результате получается, что россияне сносят собственные села и города.

Также мы рассказывали, что Россия до сих пор избегает перебрасывать значительные резервы в Курскую область. Вместо этого туда отправляются в большом количестве разрозненные мелкие подразделения, извлеченные из разных бригад.

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