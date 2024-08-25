Отмечается, что очень много российских подразделений привлечено из района северных границ Харьковщины, в частности, из Волчанска.

Россия перебросила в Курскую область очень много разных подразделений в виде небольших "организмов", например, батальонов, извлеченных из бригад, или в виде отдельных спецподразделений, пишут аналитики Deep State.

"В основном были привлечены отдельные подразделения по типу "Ахмат", "Вагнер", "Ветераны" и т.п. и спецподразделения ВДВ… Они привлекались практически с самого начала операции. Об эффективности не говорим, она проявляется очень по-разному, что часто становится смешным. Их вовлеченность также подтверждалась взятием в плен в начале операции", - говорится в анализе.

Также указывается, что одной из основных сил стали подразделения, перетянутые из глубины РФ, фигурирующие в виде разных родов войск и уже составляющие регулярной армии.

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"Присутствуют и подразделения из недавно восстановленных или созданных дивизий. Были отмечены "организмы", перетянутые из бригад, находящихся в зоне боевых действий на оккупированной территории Украины: юг, восток (в частности, из района н.п. Работино), восточные границы Харьковщины/Луганщины. Следует обратить внимание, что очень много подразделений привлечено из района северных границ Харьковщины, в частности, из Волчанска. Эти переброски были очевидными и логичными, ведь они находятся ближе к Курщине", - добавили аналитики.

Кроме того, в Deep State отметили, что 810-я бригада морской пехоты РФ была снята с левобережья Херсона, где она была задействована в операции на Крынках: "Фигурировала она и на Покровске (скорее всего, там и оставшиеся подразделения), и на Харьковщине, и на Курщине".

"Переброски еще осуществляются, и сложно сделать полный вывод, какие именно силы концентрирует Московия на Курщине. Ситуация может динамично меняться", - резюмировали аналитики.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, операция ВСУ в Курской области сорвала планы России оккупировать Сумы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский:

"Следующий их шаг был, и они уже все подготовили – на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать".

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