Правительство Германии рассчитывает внести в проект около 650 миллионов евро.

Германия совместно с Норвегией планирует разработку сверхзвуковой морской крылатой ракеты Tyrfing, пишет Defense News.

Отмечается, что ключевой парламентский комитет выделил средства на первую попытку Берлина разработать современные военно-морские ракеты. В настоящее время большая часть военно-морского ракетного арсенала страны произведена во Франции или Америке.

"Хотя Норвегия и ее государственный производитель оружия Kongsberg возьмут на себя ведущую роль, правительство Германии рассчитывает внести в проект около 650 миллионов евро в период до 2033 года", - говорится в сообщении. Видео дня

Контракт, который должен быть заключен к августу, предусматривает, что на немецкой стороне работы будут выполнять Diehl Defense и MBDA.

Сверхзвуковая ракета Tyrfing - что известно

В Kongsberg описывают Tyrfing как "новую суперракету", которая придет на смену военно-морской ударной ракете 3SM, разработанной в начале 2000-х годов. Она должна быть готова в 2035 году.

В компании надеются, что ракета будет иметь экспортный потенциал и привлечет другие "европейские вооруженные силы".

Напомним, ранее в КНДР заявили об успешном испытании ракеты с несколькими боеголовками.

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