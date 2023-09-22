Байден во время встречи с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что первые американские танки Abrams прибудут в Украину уже на следующей неделе.

Байден во время встречи с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине, куда войдет больше артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия, сообщает CNN.

Говоря о помощи, объявленной сегодня, Байден подробно рассказал о военной поддержке Украины в ее продолжающейся борьбе против российского вторжения.

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"Сегодня я утвердил следующий транш американской помощи Украине в сфере безопасности, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанковых средств, а на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены Украине", - заявил Байден в расширенном двустороннем сообщении.

Байден также дал резкую оценку президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, ошибочно полагал, что сможет подавить поддержку Украины в считанные месяцы.

"Мы также сосредоточены на укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года", - добавил он.

Байден высказал оптимистическую оценку поддержки страны американцами в ее отражении российских войск.

Танки Abrams для Украины - детали

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что партия американских боевых танков Abrams прибудет в Украину уже в ближайшее время. По его словам, в вопросе этих танков все идет по графику.

"Из соображений безопасности операции я не смогу вдаваться в подробности с точки зрения того, когда именно прибудут эти танки. Могу только сказать, что мы ожидаем их прибытия в Украину в ближайшие дни и недели", - сказал Райдер.

В январе Байден заявил, что украинская армия получит 31 танк Abrams. Из них планировали сформировать танковый батальон.

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