По их словам, все идет по графику.

Партия американских боевых танков Abrams прибудет в Украину уже в ближайшее время.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга. По его словам, в вопросе этих танков все идет по графику.

"Из соображений безопасности операции я не смогу вдаваться в подробности с точки зрения того, когда именно прибудут эти танки. Могу только сказать, что мы ожидаем их прибытия в Украину в ближайшие дни и недели", - сказал Райдер.

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Украина получит от США танки Abrams: что известно

Как сообщал УНИАН, в январе президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что украинская армия получит 31 танк Abrams. Из них планировали сформировать танковый батальон.

Вскоре заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что они не успеют передать танки Украине до большого контрнаступления.

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что первая партия танков прибудет уже в ближайшее время.

Вчера это подтвердил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-15".

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