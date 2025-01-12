Самолеты дальней радиолокационной разведки держатся далеко от линии фронта, чтобы их не сбили.

Китай продолжает модернизировать армию. Похоже, что Пекин создал новую, более продвинутую версию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и разведки (ДРЛО). В случае ожидаемой многими войны за Тайвань, эти самолеты могут стать едва ли не главной проблемой для американских военных, пишет на страницах The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

Новый самолет, предположительно, под названием KJ-3000, появился на нескольких размытых фотографиях, которые распространили в Интернете. Судя по широкому фюзеляжу и четырем реактивным двигателям, базовой моделью для него стал новейший военно-транспортный самолет Y-20, который считается близким аналогом американского Boeing C-17.

Главным элементом KJ-3000, как и любого самолета ДРЛО, является большой радар, установленный на фюзеляже, а также различное вспомогательное оборудование, установленное внутри, с которым работают высококвалифицированные специалисты. Такие самолеты могут выполнять не только разведывательно-наблюдательные миссии, но и функционировать как воздушный штаб.

Видео дня

США использовали самолеты этого класса во всех своих войнах, начиная с 1970-х годов. Собственные самолеты ДРЛВ, известные по индексам А-50 и А-50У, Россия активно использовала во время широкомасштабного вторжения в Украину. Как отмечает Дэвид Акс, эти самолеты практически круглосуточно сканировали воздушное пространство Украины, в режиме онлайн отслеживая полеты украинских самолетов и запуски украинских ракет. Эти же А-50 помогали российским самолетам лучше отыскивать свои цели на украинской стороне фронта.

Жертвами российских истребителей, которых направляли А-50, вероятно, стали "десятки украинских самолетов", пишет военный обозреватель. Неудивительно, что украинцы начали собственную охоту на российские самолеты ДРЛВ, как только у ВСУ появились соответствующие технические возможности. Украинцам удалось поразить по меньшей мере три А-50 на земле и в воздухе в 2023 и 2024 годах.

Не желая терять остальные А-50, которых в России было около десятка, россияне оттянули их подальше от фронта. Однако американцам в случае войны за Тайвань, вероятно, будет куда труднее противостоять китайским KJ-3000.

Как отмечает Дэвид Акс, во-первых, китайцы, очевидно, построят значительно больше этих самолетов, чем Россия имела своих А-50 перед войной. Во-вторых, география войны за Тайвань, скорее всего, будет гораздо менее благоприятной для тех, кто хочет поймать вражеский самолет ДРЛВ. Устроить засаду на такой самолет будет значительно сложнее, говорит обозреватель.

"Итог заключается в том, что Пентагон не многое может сделать для противодействия новой китайской системе ДРЛО. Американцам, возможно, придется просто смириться с самолетами - и с важными возможностями, которые они могли бы предоставить Китаю в любых его будущих военных усилиях", - резюмирует Акс.

Другие новинки китайского ВПК

Как писал УНИАН, в Сети появился нечеткий спутниковый снимок, на котором изображено то, что может стать китайским истребителем следующего поколения. Загадочный объект окрашен в специфический желтый цвет - именно его обычно имеют прототипы китайских военных самолетов.

Также мы рассказывали о загадочном китайском истребителе шестого поколения J-36, который впервые был замечен в декабре 2024 года. Скорее всего, он станет командным центром для управления боевыми беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: