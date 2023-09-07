Эти боеприпасы хорошо влияют на способность украинских сил атаковать врага и продвигаться на фронте.

Администрация президента США Джо Байдена готовится прислать в Украину еще одну партию кассетных боеприпасов, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Трое американских чиновников заявили изданию, что Вашингтон планирует "отправить больше, и вскоре", чтобы убедиться, что эти боеприпасы у войск не заканчиваются.

Официальные лица США не говорят, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую поставку, однако констатируют, что это оружие помогло Украине сохранить импульс на южном фронте.

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Украинские защитники говорят, что поступление американских кассетных боеприпасов не только повысило моральный дух, но и помогло разбить российские оборонительные позиции на юге, продолжать давление на российские войска на востоке и сдерживать российские нападения на северо-востоке. Они также отмечают, что кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к уже имеющемуся оружию, а также были необходимостью – на фоне исчерпывания запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они суперэффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается", – сказал украинский морской пехотинец Сергей, который участвовал в успешном бою за Урожайное.

Защитники Украины также объясняют, что кассетные боеприпасы используются в основном в ситуациях, когда вражеская пехота подвергается открытию. В то же время, говорят они, эти снаряды неэффективны против окопанных российских позиций, которые являются основным препятствием для контрнаступления.

Американские чиновники отмечают, что кассетные снаряды использовались Силами обороны для ударов по скоплениям российских войск, артиллерийским системам, противовоздушной обороне, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и транспортным средствам.

"Мы увидели в украинских отчетах, что они хорошо влияют на эту способность [атаковать]", – отмечала в недавнем интервью Лора К. Купер, заместитель помощника министра обороны США.

Кассетные боеприпасы для Украины - что надо знать

В июле США передали Украине очередной пакет военной помощи, впервые включив в него кассетные боеприпасы.

Президент США Джо Байден назвал "непростым" решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые широко запрещены в мире, и объяснил, что оно связано с нехваткой снарядов.

Сейчас Украина добивается от США поставки неуправляемых кассетных реактивных боеприпасов M26 DCIPM для систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS. Это более совершенная версия снарядов, чем тот тип кассетных боеприпасов, что Украина получает сейчас.

По информации The Washington Post, США оценивают вероятность продолжения войны в Украине в следующем году, и, возможно, в последующие годы, и в этом контексте рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения.

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