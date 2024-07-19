Речь может идти о согласии Польши предоставить свою территорию для накопления самолетов, которые потом будет использовать Украина, когда будет иметь достаточное количество пилотов.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о "положительном решении" Польши по истребителям F-16, но не раскрыл деталей. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона выдвинул интересное предположение, о чем может идти речь в решении польского правительства.

"Что касается договоренности с Польшей, то я думаю, это будет какая-то территория. Какой-то аэродром, какая-то авиационная база, на которой мы сможем накапливать эти самолеты. Потому что у нас самолетов может будет раза в два больше. Может в этом году так и будет 24 самолета или 20. Но пилотов у нас только 20. Желательно, чтобы на один самолет было хотя бы 2 пилота, чтобы их нормально использовать, чтобы их обслуживать, чтобы своевременно поднимать в воздух, когда есть угроза ракетного удара по аэродрому. То есть я думаю, что скорее всего это касается именно размещения, как промежуточный состав самолетов для того, чтобы мы могли их потом использовать", - сказал Криволап.

Он подчеркнул, по его мнению, речь идет не о том, что из Польши будут летать F-16 на боевые задачи и наносить удары по российским оккупантам.

Видео дня

"Речь идет просто о накоплении этих самолетов и потом уже, когда будет достаточное количество пилотов, чтобы мы могли их использовать [уже с собственных аэродромов]", - пояснил он.

Ситуация с истребителями F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в свежем интервью ВВС президент Владимир Зеленский сказал, что обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину. По его словам, Киев надеялся, что военные усилия будут усилены прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты к нам так и не дошли", - констатировал президент.

Сегодня днем в сети Х Зеленский сообщил, что накануне встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И после этого, сегодня, есть положительное решение польского правительства в вопросе, "которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16". Зеленский не уточнил о чем именно идет речь в решении.

Вас также могут заинтересовать новости: