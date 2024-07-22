Потребуется время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолет при наличии достаточного количества персонала и необходимой логистической поддержки.

Неизбежное прибытие F-16 в Украину не станет "серебряной пулей", а станет ранним этапом более длительного процесса внедрения в вооруженные силы страны западной тактики и техники, говорит главный офицер ВВС США и НАТО в Европе.

Генерал ВВС Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и руководитель Воздушного командования НАТО, считает, что украинские пилоты не получат превосходства в воздухе в ближайшие несколько недель, пишет Aviation Week.

"Я думаю, что самое важное здесь то, что это начало ознакомления Украины с западным оборудованием, западной тактикой, западной доктриной и западным мышлением", - сказал Хекер.

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Этот процесс будет следовать примеру других стран бывшего Восточного блока, которые вступили в НАТО и приняли на вооружение западные самолеты. Потребуется время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолет при наличии достаточного количества персонала и необходимой логистической поддержки.

"Это не произойдет в одночасье, но вы должны начать это, и мы довольно близки к началу", - говорит он.

Во время войны Украина в значительной степени добилась успеха в обеспечении безопасности своих самолетов за счет маневренности - например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им придется повторить это с F-16. Это будет непросто, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, говорит Хекер.

По словам Хекера, в оперативном плане Россия адаптировала свою тактику, более быстро нацеливаясь и нанося удары. Москва все чаще использует для этого баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить правильную оборону для защиты от них – наряду с растущим распространением ударных беспилотных авиационных систем.

Хекер говорит, что его больше беспокоило будущее Украины "пару месяцев назад", поскольку запасы боеприпасов в стране были истощены, а международное политическое давление замедлило пополнение запасов. По его словам, с тех пор ситуация в значительной степени смягчилась, поскольку такие усилия, как международная контрактная группа по Украине, предоставили больше систем, необходимых как для защиты, так и для нападения, говорит он.

Самолеты F-16 для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в начале этого месяца в Вашингтоне заявил, что этим летом F-16 производства Lockheed Martin будут летать в небе Украины. Это кульминация длительного процесса, который включает обучение в США и во многих местах по всей Европе, а также текущие и будущие пожертвования самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев надеялся, что военные усилия будут усилены прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.

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