F-35 - самый технологически продвинутый истребитель в мире и один из самых безопасных в США, отметил военный обозреватель.

Стоимость всего срока службы американского истребителя F-35 может составить 2 триллиона долларов. Критики данного самолета указывают на то, что он слишком дорогой, с перерасходом средств, постоянными проблемами с программным обеспечением и обслуживанием, но F-35 стоит своих денег. Об этом пишет военный обозреватель, экс-сержант и уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери в своей статье 19FortyFive.

По его словам, F-35 - самый передовой самолет в мире, и ему нет равных в современных технологиях истребителей-невидимок. Он обеспечивает превосходство в воздухе, ударные возможности и системы радиоэлектронной борьбы, которым нет равных.

Как отметил эксперт, крупные заказы от США, партнеров и союзников, а также внесенные в производственную линию улучшения помогли снизить стоимость самолета. Однако Пентагон хочет сократить количество F-35 с 68 до 58 в 2025 году, что вместе с инфляцией может цену увеличить.

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"Когда F-35 был изначально построен, производители и ВВС оценили стоимость в 25 000 долларов за час полета. Но F-35 оказался более дорогим в эксплуатации, чем изначально планировалось; и стоимость часа полета выросла до невероятных 88 000 долларов за час", - говорится в публикации.

При этом эксперт привел стоимость полета для каждой модификации F-35:

F-35A - 82,5 млн долл.,

F-35B - 109 млн долл.,

F-35C - 102,1 млн долл.

Стоимость перелета представляет собой расходы, напрямую связанные с производством одного полностью укомплектованного самолета, включая стоимость планера, двигателя, авионики, электроники, вооружения, другого установленного государственного оборудования и единовременные производственные расходы, объяснил автор.

По словам Балестриери, F-35 - один из самых безопасных истребителей США, у данного истребителя в среднем всего 1,6 катастрофы на каждые 100 000 часов.

"Нет никаких сомнений в том, что F-35 имеет очень высокую цену. Но все технологии, втиснутые в этот самолет, недешевы. Это самый технологически продвинутый истребитель в мире… Цена не привлекательна, но она того стоит. Эти расходы будут снижаться по мере того, как все больше союзников будут покупать F-35", - констатировал обозреватель.

Напомним, ранее в The Telegraph писали, что сейчас истребители F-35 сталкиваются с разрушительным бойкотом в мире. Их судьба находится под угрозой из-за одного насущного вопроса - могут ли союзники и дальше полагаться на Америку.

Основные союзники уже выразили сомнения относительно будущих заказов F-35. Это происходит из-за того, что они стали опасаться полагаться на США в вопросах поставок запасных частей и обновлений программного обеспечения, необходимых для поддержания их F-35 в небе.

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