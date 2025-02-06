На борту Shahid Beheshti могут находиться быстроходные суда, беспилотные подводные лодки, а также противокорабельные крылатые ракеты.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) получил первый в истории страны корабль, который может запускать большие БпЛА и вертолеты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранские источники.

"Корпус стражей Исламской революции принял меры, чтобы превратить коммерческий корабль... в мобильную военно-морскую платформу, которая может запускать беспилотники и вертолеты в океанах", - заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тансири.

Shahid Beheshti является бывшим контейнеровозом который, оснащен 180-метровой взлетно-посадочной полосой. Корабль может работать без дозаправки до одного года.

По сообщениям иранской стороны, корабль способен запускать довольно большие беспилотники. Например, дроны Qaher, выполненные на базе ранее представленного пилотируемого истребителя.

Также на борту Shahid Beheshti могут находиться быстроходные суда, беспилотные подводные лодки и противокорабельные крылатые ракеты малой дальности.

Иранский флот - последние новости

Напомним, недавно иранцы показали свой "самый передовой" корабль, который превратился в своего рода долгострой. Речь идет о специализированном разведывательном судне, которое получило название Zagros. Известно, что его создали на основе проекта Mowj.

А в прошлом году УНИАН сообщил, что в Иране затонул эсминец во время ремонта в порту недалеко от Ормузского пролива. Как тогда сообщалось, корабль потерял равновесие из-за того, что в его резервуары попала вода.

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