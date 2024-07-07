Эсминец ВМС Ирана затонул во время ремонта в порту недалеко от Ормузского пролива.

По сообщению государственного информационного агентства IRNA, эсминец "Саханд" находился на ремонте у причала, потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. Из-за небольшой глубины в акватории эсминец возможно привести в равновесие.

В результате инцидента также есть пострадавшие. Их госпитализировали. Однако количество пострадавших не уточняется.

Эсминец "Саханд"

Судно водоизмещением 1300 тонн было оснащено ракетами класса "земля-земля" и "земля-воздух", а также зенитными батареями. Он имеет сложные радиолокационные возможности и возможности уклонения от радаров.