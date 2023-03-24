КНДР провела испытание нового подводного ударного беспилотника, который может нести ядерное оружие.
Об этом сообщила северокорейское агентство KCNA. По данным Пхеньяна, этот беспилотник может быть применен на любом побережье, в порту или буксироваться кораблем.
Во время испытаний этот беспилотник находился под водой на глубине от 80 до 150 м более 59 часов и произвел детонацию неядерного заряда в водах у восточного побережья.
"Миссия подводного ядерного стратегического оружия состоит в том, чтобы незаметно проникнуть в оперативные воды и создать сверхмасштабное радиоактивное цунами с помощью подводного взрыва для уничтожения морских ударных групп и главных оперативных портов противника", - сообщило агентство о цели создания этого оружия.
На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Напомним, летом прошлого года Ким Чен Ын заявил президенту РФ Владимиру Путину о полной поддержке преступных действий его режима.
Испытания оружия в КНДР
Власти КНДР время от времени заявляют об испытаниях новых видов вооружения. Особенно часто она проводит испытательные запуски своих ракет.
Так 19 ноября 2022 года в КНДР провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. На этом мероприятии Ким Чен Ын появился не сам, он прихватил с собой жену и дочь, которая до этого никогда не показывалась на публике.