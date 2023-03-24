Это оружие предназначено для подрыва кораблей и портов противника.

КНДР провела испытание нового подводного ударного беспилотника, который может нести ядерное оружие.

Об этом сообщила северокорейское агентство KCNA. По данным Пхеньяна, этот беспилотник может быть применен на любом побережье, в порту или буксироваться кораблем.

Во время испытаний этот беспилотник находился под водой на глубине от 80 до 150 м более 59 часов и произвел детонацию неядерного заряда в водах у восточного побережья.

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"Миссия подводного ядерного стратегического оружия состоит в том, чтобы незаметно проникнуть в оперативные воды и создать сверхмасштабное радиоактивное цунами с помощью подводного взрыва для уничтожения морских ударных групп и главных оперативных портов противника", - сообщило агентство о цели создания этого оружия.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, летом прошлого года Ким Чен Ын заявил президенту РФ Владимиру Путину о полной поддержке преступных действий его режима.

Испытания оружия в КНДР

Власти КНДР время от времени заявляют об испытаниях новых видов вооружения. Особенно часто она проводит испытательные запуски своих ракет.

Так 19 ноября 2022 года в КНДР провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. На этом мероприятии Ким Чен Ын появился не сам, он прихватил с собой жену и дочь, которая до этого никогда не показывалась на публике.

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