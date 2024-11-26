Hitchhiker – это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем.

В Украине успешно прошли испытания новые американские системы противодействия беспилотникам. Речь идет о дронах-перехватчиках, которые были названы "геймченджером".

Как рассказывает Newsweek, эта новинка была разработана двумя ведущими американскими технологическими компаниями – IronNet и Astrion. Революционная технология противодействия беспилотникам продемонстрировала впечатляющий потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя.

"Hitchhiker – это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранский Shahed, более экономически эффективно, чем традиционные оборонительные системы, такие как дорогие ракеты для Patriot", – пишет издание.

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Инвестор в области кибербезопасности и директор американской компании IronNet Адмирал Майк Хьюитт назвал эту новинку "геймченджером".

"Astrion – это компания по противодействию беспилотным авиационным системам (UAS), которая в принципе может обеспечить полное покрытие страны от угроз со стороны беспилотников. Она может видеть беспилотники, классифицировать их, отслеживать, а затем уничтожать их с помощью своего беспилотника, который запускается из разных мест", – пояснил он.

В то же время IronNet обеспечит киберустойчивую систему коллективной обороны для сети Astrion.

"Мы поделились возможностями как IronNet, так и Astrion с различными лидерами в Украине, которые находятся на передовой. И я скажу вам, что обратная связь, которую мы получили, – как быстро вы можете доставить эти возможности сюда? И это от людей, которые действительно работают на передовой на очень высоком уровне. Поэтому мы восприняли это с большой уверенностью в том, что это может изменить правила игры в Украине. Мы намерены принести это совместное партнерство в Украину", – сказал Хьюитт.

Беспилотники в войне

Полномасштабную войну РФ против Украины не раз называли войной дронов. Обе стороны используют беспилотники – как в воздухе, так и на земле, и на воде. В частности, Украина применяла безэкипажные морские катера для уничтожения российских кораблей. Россияне же терроризируют украинские города иранскими "Шахедами".

Украина также активно работает над разработкой новых беспилотников. В частности, за время войны появились такие дроны как "Шарк", "Бобер", ракета-дрон "Паляниця" и другие.

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