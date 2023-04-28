Для этого используют мощности Rheinmetall.

Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть от общего количества, которое планируют предоставить страны Евросоюза.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, соответствующее предложение поступило на встречи директоров оружейных компаний. Выпускать боеприпасы будет компания Rheinmetall.

Отмечается, что сейчас компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них - в Европе.

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"В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов до производственных мощностей около 600 тысяч снарядов в год", - рассказал представитель компании.

Страны-члены ЕС договорились, что для частичного возмещения расходов окончательная сборка снарядов должна осуществляться на территории ЕС. Компоненты могут поставляться из третьих стран. В связи с этим Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, и заряды ракетного топлива с южноафриканского завода, но не 100 тысяч гранат, которые производятся в Южной Африке.

Боеприпасы для Украины

23 марта главы государств и правительств стран-членов Европейского союза объявили о решении предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев.

Как писал WP, ВСУ сейчас выпускают около 7700 снарядов в день. В то же время агрессор стреляет примерно в три раза больше, чем Украина.

Несколько ранее Европейское оборонное агентство назвало 18 стран, которые согласились совместно покупать боеприпасы для Украины.

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