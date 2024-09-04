Генерал Хеккер обсудил необходимость сбалансированных усилий, отметив, что страны НАТО не могут полагаться исключительно на высокотехнологичные военные возможности.

Война в Украине ясно показала, насколько жизненно важно превосходство в воздухе для НАТО в любом военном столкновении.

Генерал Джеймс Хеккер, командующий союзническим воздушным командованием, ясно дал понять, что достижение превосходства в воздухе имеет решающее значение для успеха воздушных операций, пишет UK Defence Journal.

В предстоящих учениях с реальными полетами Ramstein Flag 2024, запланированных на октябрь в Греции, превосходство в воздухе будет в центре внимания участников из 13 стран-союзников.

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"Обучение союзных сил установлению превосходства в воздухе является ключевым требованием", - сказал генерал Хеккер.

Он указал, что сдерживание путем воспрещения имеет важное значение и опирается на хорошо оснащенные и обученные силы, которые могут добиться успеха в бою.

"Воздушный компонент не просто стремится к превосходству в воздухе ради самого себя. Превосходство в воздухе - это не просто первое, над чем мы работаем; оно, как правило, остается нашим главным приоритетом", - объяснил он в недавнем комментарии для Университета авиации США.

Исторические примеры, такие как объединенное наступление бомбардировщиков во Второй мировой войне, показывают серьезные издержки, связанные с тупиком в воздухе. Генерал Хеккер предупредил, что любые оперативные изменения не должны ограничивать свободу действий воздушного компонента или его способность поддерживать наземные операции.

"Когда спрашивают, какое положение сил обеспечивает надежное сдерживание, ответ заключается в том, чтобы иметь возможность легко продемонстрировать, что НАТО обладает силами, которые потребуются, чтобы силой лишить противника его целей", - добави он.

Такой подход особенно важен, поскольку авторитарные режимы могут не сдерживаться глобальным неодобрением военных действий.

Генерал Хеккер также обсудил необходимость сбалансированных усилий, отметив, что страны НАТО не могут полагаться исключительно на высокотехнологичные военные возможности.

"Распространение недорогих угроз делает взаимодействие с высокотехнологичными системами оружия неустойчивым", - предупредил он.

"У нашего Альянса есть ощутимые преимущества в этой области", - заключил он, подчеркнув разнообразные возможности, получаемые от различных национальных оборонных отраслей. Достижение оперативной совместимости с самого начала имеет решающее значение для поддержания эффективности НАТО в операциях.

Украина и НАТО - детали

Генерал ВСУ Александр Павлюк провел тайную встречу с командующими стран-членов НАТО в немецком Дрездене.

По данным источников BILD, закрытая встреча высших военных руководителей 35 стран, в основном из Европы, была трехдневной и завершилась 29 августа.

Коллег принимал инспектор сухопутных сил Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей были генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции. Украину представлял командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. США - командующий армией в Европе и Африке Дэррил А. Уильямс.

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