США одобрили продажу Японии более ста истребителей F-35

Правительство Японии обратилось к США с предложением купить 63 самолета F-35A для обычного взлета и посадки и 42 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Госдепартамент США утвердил заявку на продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter на общую сумму более 23 миллиардов долларов.

Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет Громадське.

Правительство Японии обратилось к США с предложением купить 63 самолета F-35A для обычного взлета и посадки и 42 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. В заявку на продажу также входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации. Пакет включает и техническое, инженерное и логистическое обслуживание.

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«Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии в развитии и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне», — отметили в Агентстве.

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