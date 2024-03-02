Важное значение имеет расстояние, с которого обнаруживают самолеты, подчеркнул аналитик.

Западные самолеты-истребители F-16 помогут эффективно бороться с российскими бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-30СМ, которые донимают украинских защитников управляемыми авиационными бомбами на линии фронта.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире общенационального телемарафона. "Они смогут эффективно отстреливать носители УАБов. Если перед тем, как F-16 вступят в бой, нам их передадут с современным эффективным вооружением, то мы сможем эффективно действовать по россиянам, не подвергаясь опасности. Потому что первая партия самолетов F-16 будет относительно небольшой, и для нас потеря каждого будет болезненной", - подчеркнул он.

Романенко рассказал, что сложность поединка F-16 против вражеских бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-30СМ будет зависеть от того, на каком расстоянии можно будет обнаружить вражеские самолеты, и на каком россияне смогут заметить наши F-16.

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"Россияне обнаружат их гораздо раньше, потому что они видят истребители на расстоянии 200 км. А если мы получим F-16, их радар будет работать максимально 120-140 км, тогда россияне будут видеть гораздо дальше. Но российские ракеты, которыми вооружены вражеские самолеты, основной тип имеет дальность 120 км. А если мы получим экспортный вариант самых современных американских ракет, то мы сможем их поражать на 150-160 км. То есть, где-то мы проиграем, а где-то выиграем", - подчеркнул авиаэксперт

Романенко добавил, что украинским силам надо будет просто освоить и проработать новые тактические методы, которые позволят эффективно реализовать наши преимущества.

"Очень многое зависит от такого компонента самолета, как оборудование. Если мы получим эффективные бортовые комплексы обороны, которые будут способны поставить действенные препятствия российским ракетам, то у нас будет еще один бонус в воздушных боях", - отметил он.

Романенко также сказал, что многоцелевые самолеты F-16 будут не только на линии фронта помогать украинским военным и уничтожать российские носители УАБов, но наверняка будут использоваться в противовоздушной обороне для уничтожения вражеских крылатых ракет.

"Сейчас россияне обнаглели, наводят и крылатые ракеты, и "Шахеды" с запада на наши города, где они считают слабее наша противовоздушная оборона, меньше зенитных комплексов. Наверное, F-16 будут использоваться и для уничтожения вражеской противовоздушной обороны. То есть, ракеты HARM, которые мы сейчас используем с истребителей МиГ-29 на 10-15% их возможностей. Думаю, что F-16 нам все же дадут со сто тридцать первыми станциями для наведения этих ракет, и мы сможем их использовать на полную - на все 100%", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, которое рассчитано на 10 лет и будет сфокусировано на помощи Киеву с системами ПВО и самолетами F-16.

Сейчас идет процесс подготовки и обучения украинских пилотов и инженеров, которые в ускоренном режиме отрабатывают тактические приемы на F-16, в частности, речь идет о нанесении ударов по воздушным и наземным целям.

Стоит напомнить, что первые самолеты-истребители F-16 могут оказаться в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. Пока Украина ожидает самолеты F-16, Воздушные силы ВСУ демонстрируют чрезвычайный успешный результат в уничтожении вражеской тактической авиации, которая бомбит позиции украинских защитников управляемыми авиационными бомбами.

Так, в феврале было сбито десять российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два самолета Су-35 и один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Всего в течение февраля месяца РФ потеряла 13 самолетов различного типа. Кроме того, с началом марта украинские Воздушные силы продолжили уничтожать российские Су-34.

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