Соглашение между Украиной и Нидерландами рассчитано на 10 лет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, заявил, что соглашение между Киевом и Амстердамом предусматривает помощь Украине с системами ПВО и самолетами F-16.

"То, на чем мы стараемся фокусироваться, - это то, в чем мы особенно сильны. Это ПВО, это самолеты F-16, системы "земля-воздух", то, что мы можем сделать в море и в боеприпасах. Все это вы найдете в условиях соглашения. Кроме того, мы сделаем все, чтобы помочь Украине соответствовать стандартам НАТО, чтобы помочь Украине со вступлением в ЕС", - сказал Рютте.

Он также добавил, что одним из пунктов соглашения является то, что Нидерланды поддерживают мирный план Украины по окончанию полномасштабной войны.

Видео дня

"Особенно мы заинтересованы в пункте 7 - "Мир и справедливость". Мы хотим, чтобы все виновные понесли ответственность, а это означает создание трибунала против агрессии. Мы уже работаем над тем, чтобы собирать доказательства в этих вопросах. И мы уже работаем над тем, чтобы вернуть Украине похищенных детей. Эта сделка не уникальна, другие будут фокусироваться на этих сферах", - пояснил Рютте.

Зеленский также прокомментировал соглашение, заявив, что в нем есть два ключевых аспекта. Во-первых, это передача Украине самолетов F-16 от Нидерландов, часть которых прибудет в этом году.

"И второе - это тот трек, к которому не все страны пока присоединились, - это ответственность и трибунал. Я считаю, что это очень сильные стороны этого соглашения", - подытожил Зеленский.

Соглашение по безопасности с Нидерландами: что надо знать

1 марта Украина подписала историческое соглашение по безопасности с Нидерландами. Оно рассчитано на 10 лет и предусматривает военную помощь нашей стране уже в этом году на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку.

Кроме того, в соглашении говорится о работе Амстердама над усилением санкций против России и принуждение ее к возмещению убытков.

Вас также могут заинтересовать новости: