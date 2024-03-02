Генштаб дал новый отчет о действиях авиации.

Вооруженные силы Украины раскрыли, что еще интересного уничтожили за сутки, кроме очередного российского Су-34. Как известно, ликвидацию самолета официально подтвердил командующий Воздушных сил Олещук.

По данным Генштаба ВСУ, помимо этого боевая авиация атаковала 8 районов сосредоточения сил оккупантов. "Воздушные силы ВСУ сегодня вечером сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - уточнили там.

Также ракетные войска Украины уничтожили 1 артиллерийское средство противника.

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"В целом враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - добавило ведомство.

Из-за атак РФ есть погибшие среди населения Украины. Разрушениям также подверглось жилье людей и важные инфраструктурные объекты.

Что известно об уничтожении очередного Су-34

Сегодня воздушное командование "Восток" подтвердило ликвидацию истребителя-бомбардировщика РФ Су-34. До этого генерал-лейтенант Николай Олещук анонсировал, что ВСУ запустили ракеты по двум самолетам: кроме Су-34 целью также был Су-35.

Примерно в 19:07 Олещук уточнил, что одна из боеголовок попала по нужному самолету. "19.00 - небо чистое! Это и есть результат работы Воздушных Сил!" - сказал он.

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