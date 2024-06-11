Чем больше самолетов для Украины, тем лучше, заявил один из офицеров.

Украина ожидает первые истребители F-16, а на днях стало известно, что наша страна получит и Mirage 2000-5. Американские пилоты на условиях анонимности поделились с "Голосом Америки" своим мнением относительно этих самолетов.

Так, опытный американский пилот F-16 в отставке, который успел полетать и на французских истребителях, рассказал о несовершенстве конструкционных особенностей "миражей". По его словам, дельтаобразное крыло треугольной формы на истребителях Mirage 2000 "не может хорошо маневрировать во время ближнего боя".

"Мы (американцы) прекратили делать их 60 лет назад. Не могу сказать ничего хорошего о них. Самое опасное в них то, что они совсем не осознают, насколько они плохие (в воздухе)", – подчеркнул он. Видео дня

В то же время другой бывший пилот американского истребителя говорит, что "французы делают хорошие вещи". Летчик отметил, "никто не продает машину, если она ездит слишком хорошо, но ваши ребята (украинские пилоты) используют их как надо".

Что касается преимуществ самолетов Mirage 2000, то обучение украинских пилотов на них может проходить несколько быстрее, чем на F-16. Причина в том, что требования к уровню владения английским, а также знанию западных тактик и процедур в этом случае не столь строги.

"Также отпадет необходимость искать и нанимать инструкторов из компаний-подрядчиков или места в учебных центрах, а напрямую проводить подготовку в строевых частях с действующими военными инструкторами", – пояснил "Голосу Америки" украинский боевой летчик.

Отставной американский военный, который когда-то также летал на F-16 отметил, что F-16 "превосходят по всем показателям", однако французские истребители Mirage 2000 могут стать хорошим дополнением для украинской истребительной авиации, в составе которой сейчас – только старые МиГ-29 и Су-27.

Между тем другой пилот говорит, что если французские самолеты смогут нести ракеты SCALP или Storm Shadow, "это будет самая большая разница по сравнению с F-16", поскольку американские истребители под них не приспособлены.

"Чем больше самолетов для Украины, тем лучше. Вы можете увидеть, как некоторые люди жалуются, что пытаться взять на вооружение два самолета одновременно – плохая идея. Это не оптимально, но они (украинцы) справятся", – подчеркнул офицер ВВС США.

Самолеты для Украины: последние новости

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что самолеты Mirage 2000-5, которые Франция продала Украине, являются мощными моделями. Однако сейчас наиболее ожидаемыми для защиты украинского неба являются американские истребители F-16. Он отметил, что F-16 станут серьезным усилением воздушной компоненты Украины.

Примечательно, что хотя американских истребителей в Украине еще нет, в России уже разечтались об их сбитии и даже определили "награду". Одна из российских компаний объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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