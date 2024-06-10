Первые F-16 Fighting Falcon Воздушные силы Украины получат уже в ближайшее время.

Российская компания "Форес" объявила премию в размере 15 млн рублей (примерно 168 тыс долларов) за первый сбитый истребитель F-16. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.

Ранее "Форес" уже объявляла о выплате 5 млн рублей за первый подбитый западный танк. Кроме того, компания до сих пор выплачивает российским военным меньшее вознаграждение в 500 тыс за каждую следующую такую машину.

Напомним, в мае Дания объявила о том, что передаст Украине американские истребители F-16 "в течение месяцев".

Видео дня

При этом эксперты считают, что достаточное количество украинских пилотов, готовых летать на F-16, будет готово только к концу следующего года.

Истребитель F-16 - справка

F-16 Fighting Falcon является американским многофункциональным истребителем четвертого поколения, разработанным в 70-е компанией General Dynamics.

Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости F-16 стал самым массовым истребителем четвертого поколения в мире: по состоянию на июнь 2018-го построили более 4600 таких машин.

Модернизированный F-16 продолжают производить на экспорт. Так, недавно Турция подписала соглашение о приобретении истребителей F-16V Block 70. Отметим, что модификация F-16V Block 70/72 является наиболее передовым вариантом этого семейства истребителей.

Какие еще самолеты может получить Украина

Кроме F-16 Украина также может получить небольшое количество французских истребителей четвертого поколения Mirage 2000.

Самолет разработали инженеры Dassault Aviation. Он был основным боевым самолетом военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. За все годы построили более 600 истребителей Mirage 2000 различных модификаций.

А вот поставок Украине шведских истребителей JAS 39 Gripenв ближайшее время ожидать не следует. Во всяком случае, до предоставления первых F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: