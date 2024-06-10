Пока рано говорить, как именно Украина будет использовать французские самолеты в будущем, отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Самолеты Mirage 2000-5, которые Франция продала Украине, мощные модели, но сейчас наиболее ожидаемыми для Украины являются американские истребители F-16.

Об этом в эфире информационного марафона сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Илья Евлаш. В частности, у него спросили, каким образом самолеты Mirage 2000-5 будут дополнять истребители F-16.

"Сейчас мы не комментируем заявления иностранных политиков. Конечно, у нас нет таких самолетов. Мы работаем только с теми носителями, типами вооружения, которые сейчас есть в Украине, и конечно, пока рано говорить о каких-то оценках, как именно их можно будет использовать", - сказал Евлаш.

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В то же время, по его словам, в Воздушных силах ВСУ рассматривают различные типы самолетов, но основной самолет, на который ожидают в Украине - это самолеты F-16, которые станут серьезным усилением воздушной компоненты Украины.

"Конечно, мы нуждаемся в большом количестве самолетов для того, чтобы они могли выполнять различные задачи как в небе, так и на земле. Но, конечно, что мы ждем именно этот самолет. "Миражи" - это мощные французские самолеты, но F-16 сейчас наиболее перспективные и наиболее ожидаемые в Украине", - подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что авиация является высокоточным и высокотехнологичным оружием, которое требует достаточно серьезной подготовки. "И конечно, что нам необходимо сконцентрироваться больше на одном типе самолета. Конечно, другие самолеты также могут усиливать нашу компоненту, однако, мы должны понимать, что это и обучение, и логистика, и обеспечение - все это требует достаточно большого времени и достаточно больших усилий. Поэтому, будем ждать", - сказал Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался сообщить количество проданных Украине истребителей Mirage 2000-5. Он сказал, что подход Франции заключается в том, чтобы говорить о цифрах тогда, когда соответствующие поставки техники будут выполнены. Сейчас первоочередная задача - немедленно начать подготовку пилотов и механиков.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, почему затянулась подготовка украинских пилотов F-16. В частности, в мире мало мест для обучения пилотов летать на истребителях F-16, и этот процесс не является быстрым.

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