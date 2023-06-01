Евродепутаты начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политической договоренности.

Европейский парламент поддержал увеличение европейского производства боеприпасов и ракет для нужд Украины.

Как сообщается на сайте Европарламента, соответствующий проект поддержали 446 депутатов, воздержались 112 и выступили против 67. Теперь евродепутаты начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политической договоренности, а затем должно состояться еще одно голосование в июле.

В частности, цель акта о поддержке производства боеприпасов (ASAP) - ускорить доставку боеприпасов и ракет в Украину, а также помочь странам-членам Евросоюза пополнить их запасы.

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Кроме того, путем применения целенаправленных мер, в том числе выделения 500 миллионов евро на финансирование, документ направлен на наращивание промышленных мощностей Евросоюза для решения проблемы нехватки оборонной продукции, особенно наземных и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

Еврокомиссия будет определять и постоянно контролировать наличие такой оборонной продукции, ее компонентов, и соответствующих сырьевых ресурсов, сообщается на сайте.

Поддержанное Европарламентом предложение предусматривает начало механизмов, принципов и временных правил, чтобы обеспечить своевременное и долгосрочное наличие этих оборонных изделий для покупателей в пределах Евросоюза.

Эффективность этих правил должна быть оценена до середины 2024 года, с учетом развития контекста безопасности. После, отталкиваясь от результатов, возможно принятие решения о продлении этих мер.

Оружие для Украины от ЕС: что известно

Как сообщал УНИАН, в марте главы государств и правительств ЕС согласовали решение предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года.

3 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза согласовал механизм закупки боеприпасов и ракет для украинской армии на сумму 1 миллиард евро.

Также Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для увеличения потенциала оборонной промышленности Евросоюза.

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