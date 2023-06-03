Эксперт развенчал миф о том, что у России заканчиваются ракеты.

Россияне начали чаще применять "Искандеры" во время ракетных обстрелов территории Украины. В эфире 1+1 военный эксперт Михаил Самусь пояснил, что это свидетельствует о том, что оккупантам ставили особые задачи.

"Возможно, пытались действительно истощить, выбить Patriot. И потом каким-то образом попытаться нанести удары по центрам принятия решений", - говорит он.

В то же время эксперт отметил, что не стоит утверждать, что у России заканчиваются ракеты. Да, их количество не такое, как в начале полномасштабного вторжения, тогда запасы были огромными.

"Но правда в том, что они продолжат их (ракеты, - УНИАН.) выпускать. Несколько штук, например, за неделю они могут выпустить. Для того, чтобы вместе с "Шахедами" их запустить", - говорит Самусь.

Россия атакует Киев "Искандерами"

29 мая Россия запустила по Украине 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Все эти цели удалось сбить украинской ПВО.

1 июня россияне ночью запустили по Киеву 10 ракет "Искандер", их уничтожили. Но, к сожалению, погибли три человека.

Эксперты отметили главную опасность"Искандеров": они имеют очень короткое время подлета к целям, то есть на реагирование на их угрозу времени критически мало.

Баллистическая ракета "Искандера" перемещается по высокой траектории около 100 км, свою цель она атакует сверху на скорости, как утверждают в РФ, до 7500 км/ч. Это минимизирует время, которое есть у зенитных ракетных комплексов для ее перехвата.

Помимо этого, баллистическая ракета "Искандера" маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели, которые на радарах выглядят как сама ракета.

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