Эти ракеты долетают до цели за считанные минуты, объясняет он.

Россия чаще стала применять баллистические ракеты "Искандер" для ударов по территории Украины, в частности по Киеву. Эти ракеты долетают до цели за считанные минуты, и системы Patriot и другие средства ПВО способны их эффективно уничтожать.

Однако, отметил в интервью "Обозревателю" военный эксперт Алексей Мельник, во время сбития "Искандеров" траекторию падения обломков ракет просчитать невозможно, особенно в плотно населенных городах.

По его словам, особая опасность ракет "Искандер" заключается в том, что они имеют очень короткое время подлета к целям, то есть на реагирование на их угрозу времени критически мало.

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Но, продолжил Мельник, ситуация с ПВО Украины улучшилась, по крайней мере в Киеве, ведь работают новые системы Patriot и, возможно, другие системы западного производства, которые сбивают баллистические ракеты.

"Сбитие ракет над густонаселенным пунктом - это всегда трагедия, ведь никто не может предсказать, куда попадут обломки ракет", - отметил он.

Однако, к сожалению, на сегодня наша страна из-за дефицита вооружения не может прибегнуть к более эффективному способу противодействия запускам баллистических ракет "Искандер" - уничтожению пусковых позиций, аэродромов, самолетов-носителей.

Россия атакует Киев"Искандерами"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 29 мая сообщил, что оккупанты запустили по Украине 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Все цели удалось сбить нашим военным.

1 июня россияне ночью ударили по Киеву, выпустив в направлении столицы 10 ракет "Искандер". Хотя все цели были уничтожены украинской ПВО, к сожалению, без жертв не обошлось: погибли три человека - мать, ее ребенок и еще одна женщина.

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