Аудит обнаружил в проекте "Дзвін" такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться нецелесообразным.

Министерство обороны Украины потратило 600 миллионов гривень на систему управления «Дзвін», но она оказалась непригодной

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В 2016 году Минобороны заказало ООО "Эверест Лимитед" систему управления вооруженными силами "Дзвін-АС". Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного управления ВСУ.

Сначала в военном ведомстве заключили, что "Эверест" не готов выполнить работу, так как ранее подобного программного обеспечения компания не разрабатывала. Но затем все-таки подписали контракт. Работа над проектом длилась 4 года, росла и смета.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом.

Общий вывод аудита таков: софт - не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование системы "Дзвін" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 миллионов гривень могла вообще быть лишней, говорят журналисты.

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Автор: Денис Прядко