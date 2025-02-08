Это невидимая угроза, требующая частой адаптации, пишет издание.

В Украине бушует скрытая битва радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая значительно усложняет ведение войны с использованием дронов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Специальное подразделение беспилотников ВСУ "Тайфун".

"Это невидимая угроза, требующая частой адаптации, - говорится в статье. - Операторы БПЛА постоянно сталкиваются с невидимыми щитами, из-за чего они внезапно теряют контроль над своими дронами из-за прерывания сигналов".

В спецподразделении заявили, что РЭБ "играет решающую роль в современной войне", она заставляет украинские подразделения БПЛА выполнять гораздо больше работы перед запуском своих разведывательных или ударных дронов:

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"Операторы должны постоянно анализировать и адаптироваться к электронной обстановке поля боя, выявляя пробелы в системе глушения противника, чтобы соответствующим образом настраивать беспилотники".

Отмечается, что украинские силы адаптировались к российскому глушению, иногда полагаясь на альтернативные системы, которые не зависят от GPS, используя другие механизмы наведения или обнаруживая и уничтожая российские объекты радиоэлектронной борьбы. Украина также разработала собственные методы подавления российских беспилотников и ракет. Указывается, что именно глушение является одним из наиболее известных методов нейтрализации вражеских дронов.

Но противодействие РЭБ - это постоянный процесс, который иногда требует новых стратегий. Основная часть работы, выполняемой такими подразделениями, как "Тайфун", заключается в создании благоприятной среды для запуска их систем.

"Это постоянная проблема, поскольку противник постоянно анализирует частоты БПЛА и обновляет свои технологии глушения для адаптации", - добавили в спецподразделении.

Электромагнитная война в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее The Economist со ссылкой на экспертов писал, что в Украине ведется электромагнитная маневренная война.

Отмечалось, что война волн стала решающим фактором. Акцентировалось, что это непрерывное и интенсивное состязание между боеприпасами и глушителями приводит к быстрым изменениям, поскольку каждая сторона пытается найти, контролировать, занять и атаковать все более редкие пробелы в спектре, через которые могут проходить сигналы.

По словам офицера специализированного технологического подразделения Министерства обороны Украины, майора Дмитрия Толстолужского, каждые 8-12 недель происходят серьезные изменения в практике РЭБ или беспилотников.

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