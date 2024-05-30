Ранее российские специалисты создали другой такой аппарат, который назвали "Пчелка".

Российские военные начали использовать "дроны-матки" самолетного типа, предназначенные для запуска FPV-камикадзе. Об этом со ссылкой на московские ресурсы сообщает Defense Express.

Отмечается, что такие носители экономят заряд малым БПЛА, увеличивая им дальность полета, и выступают в роли ретрансляторов. Согласно концепции, одноразовые дроны-камикадзе соединяют с "дрономатками", а затем в нужном месте первые открепляются и с полным зарядом летят на свою цель.

Сам БПЛА-носитель может вернуться на свою базу для осуществления новых полетов с дронами-камикадзе. Сообщается, что "матка дронов" может осуществлять вертикальный взлет и посадку. Название нового БПЛА не указывается.

Интересно, что ранее россияне уже пытались создать нечто подобное. Более ранний образец получил название "Пчелка". Сами россияне признали, что аппарат оказался слишком большим. Другим его недостатком была относительно малая скорость.

Такие аппараты имеют еще один недостаток, который можно назвать концептуальным. Дело в том, что при уничтожении "дрономатки" теряются и подвешенные на нее БПЛА. Это делает такой подход не очень экономичным.

Украина тестирует свой собственный носитель БПЛА

Очевидно, такие трудности не пугают украинских разработчиков. Ранее сообщалось, что ВСУ тестируют "дрономатку". Дрон создали волонтеры, подробно о его характеристиках не сообщается. По мнению экспертов, он может дать Украине большое преимущество в "войне дронов", тем более, что наша страна уже демонстрирует большие успехи в этом направлении.

Ранее УНИАН писал, что Украина побеждает в войне дронов. Две страны имеют диаметрально противоположные подходы к производству БПЛА.

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