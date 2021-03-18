Ранее в Украине расформировали подразделения контроля за оборотом оружия.

В Украине сегодня, 18 марта, возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Об этом накануне сообщил в Facebook глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он уточнил, что соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. "Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - пояснил Клименко.

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"Важно: срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы нарабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - написал он.

По словам Клименко, в ближайшее время полномочия для оформления документов на оружие могут передать сервисным центрам МВД. При этом весь документооборот планируют осуществлять через электронную базу.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров Украины и Министерства внутренних дел", - резюмировал глава НПУ.

Выдача разрешений на оружие: почему процесс приостановили

Ранее в Украине разоблачили схему выдачи разрешений на оружие.

Глава Нацполиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

В Украине была инициирована проверка всех владельцев оружия относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, оружие изъято.

2 марта в Украине из-за расформирования разрешительной службы приостановили выдачу и оформление разрешений на оружие.

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Автор: Юрий Годован