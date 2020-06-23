В сети нашли подростковые фотографии дочерей Путина

Снимки были сделаны в начале 2000-х годов.

На сайте уехавшего из России банкира Сергея Пугачева обнаружили подростковые фотографии детей Владимира Путина.

Читайте такжеПутин не исключает своего выдвижения на новый президентский срокСнимки опубликовал пользователь Илья Шепелев в микроблоге Twitter.

«Ой, как прикольно. Банкир Пугачев выложил фотоархив начала нулевых годов, как он тусуется с Путиным, а там президентские дочки-тинейджерши, которые сейчас ходят под другими фамилиями – Катерина Тихонова и Мария Воронцова», – говорится в подписи к фото.

Как пишет ТВ «Дождь», сам Пугачев заявил, что опубликовал снимки десять лет назад. Он якобы был очень удивлен тем, что на фотографии обратили внимание только сейчас.

Отмечается, что фотографии были сделаны в начале 2000-х годов. На одной из них, согласно подписи, изображены сын Пугачева Александр рядом с Катериной и Марией Путиными. «Дружба молодости – это навсегда!!!» – написано под фото.

Известно, что Катерина Тихонова сейчас является гендиректором фонда «Инопрактика» и входит в научный совет МГУ. До конца 2020 года она должна возглавить новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем университета. В конце 2019 года она вошла в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта.

Мария Воронцова является акционером общества «Новая медицинская компания» («Номеко»). В 2019 году она вошла в совет Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

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