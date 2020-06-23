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В сети нашли подростковые фотографии дочерей Путина

20:30, 23 июня 2020
Мир
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В сети нашли фото дочерей Путина / фото twitter.com/ilya_shepelin

Читайте такжеПутин не исключает своего выдвижения на новый президентский срокСнимки опубликовал пользователь Илья Шепелев в микроблоге Twitter.

«Ой, как прикольно. Банкир Пугачев выложил фотоархив начала нулевых годов, как он тусуется с Путиным, а там президентские дочки-тинейджерши, которые сейчас ходят под другими фамилиями – Катерина Тихонова и Мария Воронцова», – говорится в подписи к фото.

Как пишет ТВ «Дождь», сам Пугачев заявил, что опубликовал снимки десять лет назад. Он якобы был очень удивлен тем, что на фотографии обратили внимание только сейчас.

В сети нашли фото дочерей Путина / фото twitter.com/ilya_shepelin

Отмечается, что фотографии были сделаны в начале 2000-х годов. На одной из них, согласно подписи, изображены сын Пугачева Александр рядом с Катериной и Марией Путиными. «Дружба молодости – это навсегда!!!» – написано под фото.

В сети нашли фото дочерей Путина / фото twitter.com/ilya_shepelin

Известно, что Катерина Тихонова сейчас является гендиректором фонда «Инопрактика» и входит в научный совет МГУ. До конца 2020 года она должна возглавить новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем университета. В конце 2019 года она вошла в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта.

В сети нашли фото дочерей Путина / фото twitter.com/ilya_shepelin

Мария Воронцова является акционером общества «Новая медицинская компания» («Номеко»). В 2019 году она вошла в совет Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

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