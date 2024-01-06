Густав Грессель отметил, что Берлину пора поработать над стратегией.

Немецкие ракеты Taurus помогли бы Украине держать на расстоянии Черноморский флот Российской Федерации и защитить морской "зерновой коридор". У Берлина нет убедительных аргументов для отказа в поставках.

"Транспортирование (морем - УНИАН) позволяет экспортировать значительно большие объемы, чем автомобильный или железнодорожный транспорт. Это чрезвычайно важно для экономики Украины во время войны, поскольку производство зерна остается источником занятости, налоговых поступлений и иностранной валюты", – заявил старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в комментарии ТСН.

По его словам, Taurus позволили бы уничтожать цели на временно оккупированных территориях благодаря их системе навигации.

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"Приведенные канцлером Германии причины не доставлять Taurus пока не убедительны: Украина требует геопривязки для навигационной системы для стрельбы ракетами Taurus. Они засекречены, и был приведен аргумент, что они не могут быть обменены. Но на самом деле Украина получает секретные данные немецкой разведки, в частности, данные спутниковой разведки. Следовательно, уже существует протокол для обмена данными, который можно изменить, чтобы охватить и эти. В конце концов, предоставив только геоданные для оккупированных районов, Берлин мог бы ограничить использование этих крылатых ракет ими", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что слова канцлера Германии о необходимости мандата Бундестага для отправить военных за границу, чтобы помочь Украине интегрировать ракету в самолеты не соответствует действительности. Этим вопросом должна заниматься MBDA Germany.

"Другие голоса в немецком оборонном сообществе призывают к осторожности, поскольку Taurus является основной немецкой системой глубокого удара, наносящей удары по российскому тылу в потенциальном случае, предусмотренном Статьей 5. Несмотря на то, что Германия приобрела 75 JASSM для F-35, он считается менее надежным ввиду его зависимости от GPS, и многие предпочитают Taurus", - отметил Гессель.

Также он указал, что в отличие от других стран Германия не рассматривает замену Taurus, а планы обороны НАТО предусматривают использование большого количества этих ракет.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

После новых ракетных ударов России по украинским городам поступили требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило бы ВСУ бить по складам оружия и линиям снабжения на территории РФ.

В Германии же заявили, что Украине не стоит питать надежд на быстрые поставки дальнобойных ракет Taurus, потому что Берлин не готов менять свою позицию.

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