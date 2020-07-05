В День ВМС в Одессе устроили смотр военных кораблей и техники (фоторепортаж)

Военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом, по акватории Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

В День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

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Как сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства, военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом, по акватории Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

«Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие», - говорится в сообщении.

Также по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.

Кроме того, в память о павших военных моряках на воду был спущен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский в День ВМС вручил награды военным морякам.

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