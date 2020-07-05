Зеленский в День ВМС вручил награды военным морякам

Президент наградил военнослужащих орденами «За мужество» ІІІ степени, а также медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».

Президент Украины Владимир Зеленский в день Военно-морских сил ВСУ вручил государственные награды военнослужащим ВМС.

Читайте такжеЗеленский: комплекс "Нептун" усилит позиции Украины на Черном и Азовском морях

Как сообщается на сайте Минобороны, глава государства сегодня находится в Одессе.

«Сегодня мы награждаем орденами и медалями лучших из украинских военных моряков», — сказал Зеленский.

В частности, орденом «За мужество» ІІІ степени награжден старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

Медалью «За военную службу Украине» награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина.

Медалью «Защитнику Отечества» награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан i ранга Роман Кадымский.

Напомним, каждый год в начале июля в Украине празднуют День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. В этом году праздник военных моряков Украины отмечается 5 июля.

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В тот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, перешедших в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram