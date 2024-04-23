Норвегия планирует "значительное" увеличение помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эспен Барт Эйде, сообщает Le Monde.
Отмечается, что Норвегия - страна, которая последовательно оказывает Украине существенную поддержку.
"Мы говорим о значительном увеличении, которое действительно является актуальным по сравнению с тем, что мы сделали до сих пор", - сказал дипломат.
По его словам, сумма еще не определена, поскольку это должно быть предметом обсуждения с другими сторонами.
"Мы не можем быть самодовольными и говорить, что даем много. Нам действительно нужно подумать о том, чем это закончится стратегически. И победа России - не вариант", - добавил министр, который на прошлой неделе посетил Украину.
Издание также отмечает, что скандинавская страна обязалась предоставить Украине гражданскую и военную помощь в размере 75 миллиардов крон (6,5 миллиарда евро) на период 2023-2027 годов. Ее премьер-министр, лейборист Йонас Гар Сторе, объявил в эти выходные, что этот пакет может быть увеличен, чего также требует часть правой оппозиции.
Помощь Норвегии Украине
На днях стало известно, что Норвегия передаст Украине обновленные F-16. Глава МИД страны убежден, что Украина должна усиливать свой ударный потенциал и наносить удары за линией фронта.
Также УНИАН сообщал, что в марте Норвегия выделила деньги на закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о $153 млн на инициативу Чехии по закупке артснарядов в третьих странах.
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