По словам главы МИД страны, окончательная сумма поддержки еще не определена.

Норвегия планирует "значительное" увеличение помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эспен Барт Эйде, сообщает Le Monde.

Отмечается, что Норвегия - страна, которая последовательно оказывает Украине существенную поддержку.

"Мы говорим о значительном увеличении, которое действительно является актуальным по сравнению с тем, что мы сделали до сих пор", - сказал дипломат.

По его словам, сумма еще не определена, поскольку это должно быть предметом обсуждения с другими сторонами.

"Мы не можем быть самодовольными и говорить, что даем много. Нам действительно нужно подумать о том, чем это закончится стратегически. И победа России - не вариант", - добавил министр, который на прошлой неделе посетил Украину.

Издание также отмечает, что скандинавская страна обязалась предоставить Украине гражданскую и военную помощь в размере 75 миллиардов крон (6,5 миллиарда евро) на период 2023-2027 годов. Ее премьер-министр, лейборист Йонас Гар Сторе, объявил в эти выходные, что этот пакет может быть увеличен, чего также требует часть правой оппозиции.

Помощь Норвегии Украине

На днях стало известно, что Норвегия передаст Украине обновленные F-16. Глава МИД страны убежден, что Украина должна усиливать свой ударный потенциал и наносить удары за линией фронта.

Также УНИАН сообщал, что в марте Норвегия выделила деньги на закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о $153 млн на инициативу Чехии по закупке артснарядов в третьих странах.

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