Это модульная машина 8×8, которая сочетает инновационные автономные технологии с проверенными военными решениями.

BAE Systems Australia ("дочка" BAE Systems) представила новую беспилотную боевую машину Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) CCV, которая может создать своего рода революцию в мире бронетехники. Соответствующее видео разместили на официальном YouTube-канале компании.

Речь идет о 10-тонной машине с колесной формулой 8×8. Она имеет мощную 25-мм пушку M242 Bushmaster, которая позволяет бороться не только с пехотой, бронетранспортерами и БМП, но даже с танками противника.

Благодаря передовой автономной системе управления машина может объезжать препятствия, планировать маршрут и принимать тактические решения. Для сопровождения и классификации целей ATLAS использует 360-градусную многоспектральную автоматическую систему обнаружения.

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Бронемашину можно использовать для транспортировки боеприпасов, топлива, пайков, воды и важного технического оборудования. Общий вес нагрузки может составлять несколько тонн.

Военные работы Украины - последние новости

Беспилотные наземные комплексы получают все большее распространение на фронтах российско-украинской войны. Сейчас обе стороны конфликта активно создают новых, еще более "продвинутых" роботов.

Летом сообщалось, что украинские военные уже использовали на тот момент четыре вида роботов Ratel. Оператор может управлять такими беспилотниками из любой точки мира благодаря системе Starlink.

А недавно была представлена новая украинская машина для разминирования "Змей". Как сообщалось, цена такого робота в разы ниже стоимости иностранных аналогов.

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