Изъятые мины заменили за счет завода-изготовителя.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что на фронте около 10% бракованных 120-мм мин уже было заменено. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

Отмечается, что в войска попало 15 партий таких мин с общим количеством 54 тысячи боеприпасов, их отозвали и направили на доработку к производителю. По словам главы Минстратегпрома, уже также было поставлено более 32 тыс. изготовленных боеприпасов в соответствии со сроками поставок, что происходит параллельно с заменой бракованных.

Министр пояснил, что основной недостаток мин из этих партий заключался в несколько меньшем диаметре мины, измененных свойств пороха, а также на некоторых минах не срабатывал капсюль. Он отметил, что сейчас министерство осуществляет стопроцентный входной контроль исполнителей заказов.

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"Все предприятия проверяют 100% геометрических параметров мины. Сидит контролер и записывает", - сказал Сметанин.

Кроме того, заместитель начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимир Гребенюк отметил, что в войсках, которые находятся непосредственно на линии фронта, получили полную замену мин. При этом в бригадах, которые ушли на ротацию, бракованные мины просто изъяли и еще не заменили.

Поставка некачественных мин в ВСУ - что известно

Осенью ВСУ поставили большое количество некачественных минометных мин. Их пообещали заменить бесплатно за счет завода-производителя.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин сообщил в декабре, что из последних партий на 54 тысячи 120 минометных мин, замене подлежат около 24 тысячи единиц. Тогда же он поделился, что уже было открыто два уголовных производства.

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