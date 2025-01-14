Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что на фронте около 10% бракованных 120-мм мин уже было заменено. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.
Отмечается, что в войска попало 15 партий таких мин с общим количеством 54 тысячи боеприпасов, их отозвали и направили на доработку к производителю. По словам главы Минстратегпрома, уже также было поставлено более 32 тыс. изготовленных боеприпасов в соответствии со сроками поставок, что происходит параллельно с заменой бракованных.
Министр пояснил, что основной недостаток мин из этих партий заключался в несколько меньшем диаметре мины, измененных свойств пороха, а также на некоторых минах не срабатывал капсюль. Он отметил, что сейчас министерство осуществляет стопроцентный входной контроль исполнителей заказов.
"Все предприятия проверяют 100% геометрических параметров мины. Сидит контролер и записывает", - сказал Сметанин.
Кроме того, заместитель начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимир Гребенюк отметил, что в войсках, которые находятся непосредственно на линии фронта, получили полную замену мин. При этом в бригадах, которые ушли на ротацию, бракованные мины просто изъяли и еще не заменили.
Поставка некачественных мин в ВСУ - что известно
Осенью ВСУ поставили большое количество некачественных минометных мин. Их пообещали заменить бесплатно за счет завода-производителя.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин сообщил в декабре, что из последних партий на 54 тысячи 120 минометных мин, замене подлежат около 24 тысячи единиц. Тогда же он поделился, что уже было открыто два уголовных производства.