Этого хватит, чтобы оплатить 180 тысяч снарядов.

Германия планирует принять участие в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Для этого Берлин собирается выделить 300 миллионов евро.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По подсчетам издания, этого хватит, чтобы покрыть стоимость 180 тысяч снарядов.

По состоянию на две недели назад чешское правительство заявило, что получило достаточно средств для закупки 300 000 боеприпасов, но на этом не остановится и планирует поставить больше. Первые поставки могут поступить в Украину уже в июне.

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Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины

В феврале Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Их общая стоимость составляет 1,5 миллиарда долларов. К инициативе присоединяется все больше стран. В целом идею закупки за пределами ЕС поддерживает 18 стран.

Польша недавно объявила, что поможет с доставкой в Украину снарядов.

The Wall Street Journal писала, что Чехия тихо охотится за снарядами для Украины, это не удается даже США. Чехия приобрела около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 000, которые можно купить дополнительно. Речь идет о 300 000 снарядов советского образца и около 500 000 снарядов западного производства. Как отмечают в чешском правительстве, по мере поступления средств будет доступно больше снарядов.

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