Он поблагодарил Швецию за решение присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился со шведским министром обороны Швеции Полом Йонсоном и обсудил с ним возможность участия Швеции в авиационной коалиции.

Об этом президент сообщил в телеграмм-канале. Также стороны обсудили начало отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах западного производства.

"Спасибо за решение Швеции присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины и передать 10 танков "Леопард-2" и за лидерство в формировании "коалиции БМП CV-90"", - написал Зеленский.

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"Большое спасибо всему шведскому обществу за большую поддержку нашей страны на протяжении всей этой полномасштабной войны. За поддержку как на поле боя, так и очень важную финансовую и гуманитарную помощь", - подчеркнул президент.

Помощь Швеции Украине

Швеция с первых дней войны помогает Украине. Так, еще в январе этого года Швеция объявила, что передаст ВСУ около 50 боевых машин CV 90.

В феврале премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон относительно поставка боевых истребителей Gripen Украине заявил, что первые шаги в этом вопросе должна сделать международная коалиция. А сегодня министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что позволит украинским пилотам проходить подготовку на самолетах JAS 39 Gripen.

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