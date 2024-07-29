По словам аналитика, эти беспилотники сделаны из дешевых материалов.

Недавно под Киевом был сбит новый российский беспилотник "Гербера". Этот дрон изготовлен из пенопласта и фанеры. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Несколько дней назад такой беспилотник был посажен, наверное с помощью средств РЭБ, вблизи Киева. Этот беспилотник действительно изготовлен из пенопласта, фанеры, но он фактически был еще оборудован картами наших мобильных операторов, что фактически позволяет в случае сбивания выявлять врагу, где именно этот беспилотный комплекс был посажен или сбит", - отметил он.

По его словам, позже в украинской разведке подтвердили, что оккупанты пытаются использовать такие беспилотники для выявления мест базирования украинских комплексов противовоздушной обороны или мобильных бригад, которые проводят атаки.

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Згурец добавил, что беспилотники являются лишь отдельным образцом этой разработки, которая не имеет особых технических решений и изготавливается из дешевых материалов.

"Враг, наверное, пытается минимизировать процесс изготовления. Сам противник заявляет, что этот беспилотный комплекс может выполнять функции ударного и разведывательного или самолета ложной мишени, что собственно происходило во время предыдущих запусков по Киеву. Мы имеем пока только один такой посаженный образец вражеского комплекса, и здесь важно напомнить, что это разработка того же предприятия "Алабуга", где осуществляется производство "шахедов". Но вряд ли можно говорить о начале массового производства этого образца", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что по оценкам аналитиков такой дрон может иметь дальность полета до 300 км.

"Все разговоры о роевом использовании этого комплекса, думаю, это рекламное преувеличение", - отметил Згурец.

Использование беспилотников на войне - последние новости

Как писал УНИАН, россияне работают над включением в состав вооружения нового истребителя Су-57 беспилотных аппаратов. В частности глава "Ростеха" сообщил, что развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр вооружения, в состав которого входят беспилотники.

Также Reuters сообщал, что российские оккупанты используют дешевые беспилотники для обнаружения систем ПВО Украины.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются ... получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО", - отметил представитель военной разведки Андрей Черняк.

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