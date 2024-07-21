Сбитый под Киевом дрон летел очень низко.

В ночь на 20 июля российские оккупационные войска атаковали Киев дроном неизвестного образца.

Что это был за беспилотник, точно можно будет сказать после проведения экспертиз, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Мы - Украина". Однако дрон изменился, и это факт.

"То, что он летит ниже – это факт. Так же как и ракеты стали лететь ниже российские, это тоже подтверждено. Соответственно, во время атаки 8 июля по Киеву они тоже меняли траекторию, летели низко, большее количество тепловых ловушек. То есть враг приспосабливается к нашим системам ПВО", – пояснил он.

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По его словам, это означает, что Украине нужно много систем, которые противодействуют и дронам, и крылатым ракетам.

"Они начали менять свою траекторию, они стали более коварными. Это для нас сейчас вызов. Над этим, насколько я знаю, Воздушные силы работают, работают Силы обороны для того, чтобы им эффективно противодействовать", – резюмировал Мусиенко.

Россияне атаковали Киев неизвестным беспилотником

Ночью 20 июля россияне атаковали Киев. Во время атаки враг задействовал дрон неустановленного типа – его сбили украинские военные. Отмечается, что он летел очень низко – на высоте 20-30 метров.

Издание Defense Express пишет, что речь идет, скорее всего, о дроне-камикадзе. По фото, опубликованным в сети, видно, что он отличается от "Шахеда". Из фотографий, которые получило издание, можно предположить, что речь идет о БпЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Эксперты отметили, что он может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты. Но этот БпЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте.

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