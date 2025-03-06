После серии испытаний он отправится в открытое море.

Американцы построили и спустили на воду новый безэкипажный корабль USX-1 Defiant. Его заметили в штате Вашингтон.

Фото обнародовал военный портал The War Zone. Известно, что судно создали в рамках программы NOMARS (No Manning Required Ship) Агентства передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое отвечает за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах Соединенных Штатов.

Как сообщается, USX-1 Defiant имеет длину примерно 55 метров. В ближайшие месяцы корабль пройдет серию испытаний, а затем отправится в открытое море для демонстрации своих возможностей. Как видно на фотографиях, большая часть судна все еще скрыта от посторонних глаз.

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В целом, Defiant похож на судно, которое ранее демонстрировали на компьютерных рендерах, созданных в рамках проекта. По мнению специалистов, построенный корабль является испытательным стендом, призванным продемонстрировать способность такого судна работать автономно в течение длительного времени.

В перспективе подобные корабли могут начать оснащать различными модульными платформами - например, разведывательной аппаратурой или ракетным вооружением. Таким образом, в будущем автономные корабли смогут выполнять различные военные миссии без риска для экипажа.

Специалисты отмечают, что эксплуатация беспилотных кораблей вызывает ряд вопросов. Например, существуют опасения относительно кибербезопасности и возможности взлома систем управления судном.

Морские беспилотники

Украина может похвастаться большим прогрессом в создании морских дронов. По словам польских специалистов, наибольшее количество российских кораблей во время войны уничтожил отечественный дрон Magura V5.

Известно, что его использует Главное управление разведки Минобороны, в частности спецподразделение "Group13".

Также сообщалось, что РФ хочет воссоздать Magura V5. Впрочем, по состоянию на 2024-й наша страна значительно опережала РФ в развитии морских беспилотников.

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