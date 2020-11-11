Договор должен стать «веским посланием о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущих трений с Китаем».

В ходе визита в Токио премьер-министр Австралии Скотт Моррисон планирует подписать с Японией договор о военном сотрудничестве.

Читайте такжеЯпония ввела в состав флота эсминец ПРО нового поколения (фото)Об этом сообщает австралийская газета Financial Review.

Переговоры по соглашению велись между двумя странами в течение шести лет. Договор согласует условия, по которым Австралия и Япония смогут принимать военные подразделения друг друга на своей территории для проведения «учений и операций», передает kommersant.

Издание полагает, что этот договор должен стать «веским посланием о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущих трений с Китаем». По данным газеты, визит австралийского премьера в Японию состоится «в ближайшее время» и «станет его первой официальной зарубежной поездкой в этом году». После возвращения в Австралию премьер-министр будет должен находиться некоторое время в карантине.

В последнее время отношения между Китаем и Австралией резко ухудшились из-за критики Австралией деятельности китайских военных в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Австралийские власти, кроме того, обвиняют Китай в сокрытии важной информации в самом начале пандемии. Китайским ответом стало введение официальных и неофициальных торговых ограничений для австралийских товаров.

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Автор: УНИАН