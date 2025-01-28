Эксперты считают, что Россия имеет 1 554 вертолета, 809 истребителей и 610 вспомогательных самолетов, но это кажется преувеличением.

Военная авиация США по состоянию на 2024 год была более численна, чем воздушные силы РФ, КНР, Индии, Южной Кореи и Японии вместе взятые. К таким выводам пришли в аналитической компании Visual Capitalist, которые сделали новую инфографику.

По мнению специалистов, в состав американского воздушного флота входят, в частности, 5 737 вертолетов, 1 854 истребителя и 3 722 вспомогательных самолета (можно предположить, что штурмовики и бомбардировщики авторы посчитали отдельно). Общую численность авиапарка оценили в 13 209 машин.

На втором месте находится РФ, которая среди прочего имеет 1 554 вертолета, 809 истребителей и 610 вспомогательных самолетов. Общую численность авиапарка оценили в 4 255 летательных аппаратов.

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Приведенные цифры включают в себя самолеты и вертолеты военно-воздушных сил, армий, флотов и сил специального назначения.

Отметим также, что хотя формально Китай занимает лишь третью позицию в рейтинге, с учетом его инвестиций в военную авиацию, он имеет все шансы в ближайшее время обойти РФ.

Также надо сказать, что многие из российских летательных аппаратов являются устаревшими, тогда как новые составляют относительно небольшое количество из посчитанных.

Новые самолеты РФ - что известно

Ранее специалисты подсчитали, сколько боевых самолетов построила Россия в 2024 году. Как оказалось, за прошлый год Воздушно-космические силы РФ получили не менее 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Выводы сделали на основе фото- и видеоматериалов, которые РФ в течение года выкладывала в Сеть.

По мнению экспертов, эти цифры означают "спад или в лучшем случае стагнацию производства российских боевых самолетов".

Также стало известно, сколько "новых" Ту-160 и Ту-22М3 построила РФ. Эксперты констатировали, что Россия де-факто не в состоянии серийно производить стратегические бомбардировщики. Так, за последние годы россияне смогли изготовить лишь несколько условно "новых" Ту-160М.

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