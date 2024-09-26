По словам эксперта, бомбы достаточно дорогостоящие и малоэффективные.

В пакете американской помощи Украине есть авиабомбы JSOW, которые имеют положительные параметры для применения в войне с Россией, но есть у них и существенные недостатки. Об этом сказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Раԁіо NV.

Он отметил, что авиабомбы JSOW имеют вес до 500 килограммов.

"Это крылатые бомбы. Они должны сбрасываться с большой высоты и тогда они способны лететь на расстояние 130 км. Эта бомба не имеет собственного двигателя и она только внешне похожа на ракету", - отмечает Романенко.

При этом эксперт добавил, что эти бомбы имеют два недостатка.

"Первый - ее надо сбрасывать с большой высоты, а мы этого не можем делать. Мы можем сбрасывать только с малой высоты. Соответственно, если с большой высоты ее дальность 130 км, то с малой высоты - примерно 20 км. Отсюда вопрос: "Для чего нам бомбы, которые летят на 20 км?", - отмечает Романенко.

По его словам, второй недостаток этой бомбы в том, что она достаточно дорогая - стоит до полумиллиона долларов.

"Так зачем нам такие бомбы? Эффективность у них никакая, а стоимость безумная", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что трудно комментировать ситуацию, когда Украина просила у США крылатые ракеты, а получила крылатые бомбы с дальностью, которая в 50 раз меньше, чем нам нужно.

"Это в рамках той концепции - на тебе Боже, что мне не гоже", - отметил он.

По словам эксперта, речь идет не о заказе для промышленности, а о поставках с американских складов, поэтому в случае необходимости в следующие сутки эти бомбы уже будут в Украине.

"В этом их преимущество. Плюсами этих бомб является то, что они имеют более высокую устойчивость к средствам РЭБ, потому что там более устойчивая навигационная система. И второе преимущество - там есть два типа боевых частей, которые не фугасного действия", - сказал Романенко.

По его словам, если бы "начинку" этих бомб положить в дроны, то мы бы тогда наносили удары "кассетными боеприпасами по российским аэродромам", не повреждая, а уничтожая российскую авиационную технику, потому что кумулятивный заряд хоть и не большой, но пробивает вертолет или самолет насквозь.

"США не Дед Мороз, чтобы выполнять все желания. У них есть свои концепции, свое видение, что можно и нельзя передать. Но все это должно согласовываться со здравым смыслом", - подчеркнул Романенко.

Эксперт отметил, что странно выглядит тот случай, когда Украине передают не то, что крайне необходимо, а то, что для нас не улучшает ситуацию.

"Этот мой тезис касается только вооружения класса "воздух-воздух", - сказал он.

Военная помощь от США - что известно

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 7,9 миллиарда долларов. Также они ввели против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи по безопасности Украине и обеспечить, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года в США.

По его словам, в пакет войдет дополнительная батарея Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотные летательные аппараты, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также деньги для укрепления оборонно-промышленной базы страны.

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