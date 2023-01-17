Уже не первый месяц в СМИ всплывают сообщения, что РФ может получить баллистические ракеты от Ирана.

Все чаще идут разговоры о вероятности того, что Россия получит иранские баллистические ракеты. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец пояснил, что в этой ситуации Украина должна применять разведку и имеющиеся средства поражения.

В интервью УНИАН эксперт отметил, что вопрос уничтожения пусковых установок на территории противника снова поднимет вопрос о ракетах ATACMS. Также речь пойдет о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет, которые есть в распоряжении стран НАТО.

"Ситуация с поднятием уровня террористической угрозы должна сопровождаться адекватным уровнем противодействия. В этом смысле ATACMS с функцией удара по местам базирования российских или иранских пусковых на территории России может быть элементом переговоров с американцами. В частности, что они будут использоваться, в том числе для этих задач", - подчеркнул Згурец.

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Также в случае использования Россией иранских баллистических ракет Украина будет поднимать вопрос о получении ракет воздушного базирования и комплексов ПВО.

Ракеты ATACMS для Украины-что известно

Напомним, ВСУ в течение нескольких месяцев запрашивали дальнобойные ракеты ATACMS, предназначены для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров.

Пока США отказываются предоставить ВСУ ракеты ATACMS. Обосновывается отказ разногласиями по ударам по целям во временно оккупированном Крыму.

Politico сообщает, что во время визита в Белый дом Зеленский повторно должен был попросить предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

Особенности ATACMS

Американские комплексы ATACMS - ракеты с дальностью поражения до 300 километров. Такое вооружение раскрыло бы перед Украиной небывалые доселе возможности. ВСУ смогли бы поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря.

Скорость полета - полтора километра в секунду, при этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно, причем понять за радарами, какая именно ракета летит, тоже практически невозможно.