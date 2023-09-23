Другие дальнобойные ракеты больше, которые есть у Украины, больше подходят для ударов по оккупантам в Крыму.

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина ожидает получить от Соединенных Штатов Америки, могут использоваться, в первую очередь, по тыловой зоне материковой части юга страны. Такое мнение во время телемарафона озвучил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что у Украины уже есть дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, а также пока малоизвестные ракеты собственного производства, но их функционал отличается от ATACMS.

"У нас уже есть дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, а также собственного производства, которая достаточно эффективно уничтожает С-400 и не только. Дело в том, что Storm Shadow/SCALP-EG и эта малоизвестная ракета отечественного производства имеют разный функционал, отличный от ATACMS. ATACMS баллистическая, сверхзвуковая, а Storm Shadow/SCALP-EG – крылатые дозвуковые. У них разные фазы полета, разные функции использования", – отметил эксперт.

Видео дня

Учитывая особенности этих ракет, он предположил, что ATACMS были бы наиболее эффективными на юге Украины.

"И поэтому я считаю, что ATACMS могут использоваться, в первую очередь, по тыловой зоне материковой части юга Украины – то есть это левобережная Херсонщина, это Запорожская область, а также в Луганской области и Донецкой. Вот именно по этим территориям, по плацдармам будет их функционал наиболее эффективен", – сказал Коваленко.

Если же говорить о временно оккупированном полуострове Крым, то, по его словам, по нему можно сосредоточить нанесение ударов за счет Storm Shadow/SCALP-EG, а также таинственной ракеты украинского производства.

ATACMS для Украины - последние новости

Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден пообещал президенту Владимиру Зеленскому предоставить Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.

The Washington Post также сообщила, что администрация президента США Джо Байдена близка к решению о поставках Украине версии ракет большой дальности ATACMS, оснащенную кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

В материале отмечалось, что межведомственные дискуссии о том, поставлять ли Украине эти ракеты, перешли на другой чиновничий уровень. Все обсуждения завершатся решением президента США Джо Байдена.

Вас также могут заинтересовать новости: