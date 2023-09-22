По словам источников, количество переданных ракет будет небольшим.

Президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS для помощи в войне с Россией.

Об этом сообщают NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, которые знакомы с ходом дискуссий о поставках вооружения Киеву в Белом Доме. Чиновники, не уполномоченные выступать публично, не сообщили, когда будут доставлены ракеты и когда будет сделано публичное объявление о поставках.

Представители Министерства обороны США заявили, что у Америки для Украины нет избыточных запасов ATACMS, чья полезная нагрузка была бы больше, чем у традиционной артиллерии. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивляются поставкам так называемого "атакующего оружия", из опасения, что оно приведет к расширению войны с Россией. Представитель Конгресса заявил, что всё ещё ведутся дебаты о том, какой тип ракеты будет отправлен и сколько будет поставлено Украине.

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Ракеты ATACMS для Украины

В течение нескольких месяцев Киев просил предоставить армейскую тактическую ракетную систему, известную как ATACMS, которая даст ВСУ возможность поражать цели на расстоянии до 300 километров, включая линии снабжения, железные дороги и пункты управления и контроля российских войск.

Ракета ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, буквально Армейский тактический ракетный комплекс) - это тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, разработанная и производимая в США компанией Lockheed Martin. Она представляет собой многоразовую систему огневой мощи, предназначенную для поражения различных целей на средних и дальних дистанциях. Эта ракета была разработана для использования армией США и другими странами-партнерами. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS2.

Основные характеристики ракеты ATACMS включают в себя:

Дальность : Может достигать целей на расстояние более 300 километров, в зависимости от версии и модификации;

: Может достигать целей на расстояние более 300 километров, в зависимости от версии и модификации; Точность : ATACMS оснащена системой наведения, которая обеспечивает высокую точность поражения целей;

: ATACMS оснащена системой наведения, которая обеспечивает высокую точность поражения целей; Варианты боеприпасов : Эта ракета может быть вооружена различными видами боеприпасов, включая разрывные боеголовки, подкалиберные боеприпасы и другие;

: Эта ракета может быть вооружена различными видами боеприпасов, включая разрывные боеголовки, подкалиберные боеприпасы и другие; Маневренность : ATACMS может маневрировать во время полета, что делает ее более сложной для перехвата системами ПРО;

: ATACMS может маневрировать во время полета, что делает ее более сложной для перехвата системами ПРО; Применение : Ракета ATACMS может быть использована для ударов по разнообразным целям, включая военные объекты, вооруженные силы противника, аэродромы и другие стратегические и тактические цели.

Ранее сообщалось, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты.

Напоминим, во время встречи Зеленского и Байдена в Белом доме стороны достигли договоренности о поставках в Украину американских танков Abrams. Позже Байден заявил, что первые американские танки Abrams прибудут в Украину уже на следующей неделе.

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