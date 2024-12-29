Батарею THAAD развернули в Израиле вместе с сотней человек обслуживающего персонала.

Израиль впервые применил американскую систему противоракетной обороны THAAD во время баллистической атаки йеменских хуситов. Об этом сообщил ряд израильских СМИ, обнародовав видео. Как пишет Defense Express, если это правдивая информация, то это было первое боевое применение системы в мире.

Речь идет о батарее THAAD, которую США развернули по просьбе Израиля вместе с сотней человек обслуживающего персонала. Издание The War Zone со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что батарея THAAD, которую США развернули в Израиле 26 декабря действительно осуществляла боевой пуск против одной из баллистических ракет средней дальности (MRBM), которую выпустили йеменские хуситы.

По состоянию на пятницу, 27 декабря, оставалось неизвестным, действительно ли вражеская ракета была сбита перехватчиком THAAD или другой системой.

В сети показали видео якобы работы этой американской системы. Голос за кадром несколько раз повторяет фразу "18 years waiting for this" (18 лет ждал этого). Правда, THAAD была принята на вооружение 16 лет назад.

"В любом случае, речь идет о том, что армия США имеет первый боевой пуск своей фактически лучшей противоракетной системы THAAD, хотя стоит отметить, что первое боевое применение этого комплекса произошло в 2022 году, когда батарея THAAD, которая принадлежала ОАЭ, перехватила вражескую ракету", - пишет Defense Express.

Армия США имеет на вооружении семь батарей THAAD - три из них развернуты соответственно в Израиле, на Гуаме и в Южной Корее. СМИ писали, что Израиль просил США развернуть у них еще одну батарею, но эта информация не подтвердилась. Запрос на поставку противоракетной системы THAAD подавала Украина.

Система THAAD - что известно

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - это американская система противоракетной обороны, которая перехватывает и уничтожает баллистические ракеты на конечном этапе их траектории. Она использует "кинетическое поражение" для точного уничтожения целей без взрывчатки.

Основные характеристики:

дальность до **200 км**, высота до **150 км**;

мобильность: легкое перемещение;

использование в США, Южной Корее, Японии и других странах.

Предназначена для защиты стратегических объектов и населения.

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