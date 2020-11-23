Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
Об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.
"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнеров по НАТО.
Также на это отреагировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Добро пожаловать!" - коротко написал он в своем Twitter.
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Корабли США в Черноморском регионе
Последним американским кораблем, который посетил Черноморский регион, был USS Roosevelt в сентябре.
6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.
USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения. Его основным оружием являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно. Также USS Donald Cook был приписан к 22-й эскадры поддержки Украины Атлантического флота США.
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