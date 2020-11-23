Корабли ВМС США патрулируют воды Черного моря в знак поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку союзников и партнеров по НАТО.

Также на это отреагировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Добро пожаловать!" - коротко написал он в своем Twitter.

Корабли США в Черноморском регионе

Последним американским кораблем, который посетил Черноморский регион, был USS Roosevelt в сентябре.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения. Его основным оружием являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно. Также USS Donald Cook был приписан к 22-й эскадры поддержки Украины Атлантического флота США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора